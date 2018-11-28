Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів День Святого Миколая

Кортні Кардашян знялася у відвертій фотосесії для відомого глянцю

  • 68
Кортні Кардашян у спокусливій фотосесії - фото 1
Кортні Кардашян у спокусливій фотосесії / Instagram

Старша з сестер зіркового сімейства Кардашян стала головною героїнею обкладинки січневого номера мексиканського GQ.

Кортні Кардашян вперше знялася для одного з найвідоміших чоловічих журналів в світі, водночас як її сестри, Кім, Хлоя і Кайлі, вже співпрацювали з цим глянцевим виданням.

І ще: Спокуслива Ріта Ора знялась для відомого глянцю

У новій фотосесії мати трьох дітей, якій в наступному році виповниться 40 років, продемонструвала, що виглядає відмінно і ховати свою сексуальну фігуру не збирається.

У деяких знімках Кортні повністю оголена, а на інших одягнена лише у спідню білизну. Фотосесія пройшла у великому сучасному особняку, знімав Майкл Шварц. Січневий номер вийшов з двома варіантами обкладинок.

Читайте також: У мережі знайшли двійника Меган Маркл: вони дуже схожі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку
  • 26 листопада, 18:49
  • 970
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 9651
Як зробити смачні домашні чіпси: рецепти з фото
  • 25 листопада, 15:21
  • 457
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз