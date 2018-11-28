Кортні Кардашян знялася у відвертій фотосесії для відомого глянцю

Старша з сестер зіркового сімейства Кардашян стала головною героїнею обкладинки січневого номера мексиканського GQ.

Кортні Кардашян вперше знялася для одного з найвідоміших чоловічих журналів в світі, водночас як її сестри, Кім, Хлоя і Кайлі, вже співпрацювали з цим глянцевим виданням.

І ще: Спокуслива Ріта Ора знялась для відомого глянцю

У новій фотосесії мати трьох дітей, якій в наступному році виповниться 40 років, продемонструвала, що виглядає відмінно і ховати свою сексуальну фігуру не збирається.

У деяких знімках Кортні повністю оголена, а на інших одягнена лише у спідню білизну. Фотосесія пройшла у великому сучасному особняку, знімав Майкл Шварц. Січневий номер вийшов з двома варіантами обкладинок.

Читайте також: У мережі знайшли двійника Меган Маркл: вони дуже схожі