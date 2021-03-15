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Корпоративный договор как способ урегулирования споров между собственниками
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Корпоративный договор является сборным понятием, но по существу – это договор, которым собственники/основатели предприятия регулируют особенности своих взаимоотношений до или после создания предприятия.
Корпоративный договор как способ урегулирования споров между собственниками
Корпоративный договор урегулирован украинским законодательством относительно недавно, однако это стало очень положительным изменением, которое предоставило больше свободы основателям и владельцам предприятий регулировать взаимоотношения между ними. В принципе, последние изменения корпоративного законодательства Украины свидетельствуют об уменьшении "зарегулированности" этой отрасли, что положительно влияет на её развитие.
Корпоративный договор является сборным понятием, но по существу – это договор, которым собственники/основатели предприятия регулируют особенности своих взаимоотношений до или после создания предприятия. Так, например, в Законе Украины "Про акционерные общества" предусмотрено заключение договора между акционерами, который призван регулировать взаимоотношения между основателями предприятия до момента его государственной регистрации. Такого рода договор является эффективным инструментом защиты прав каждого из участников, поскольку можно предусмотреть некие механизмы ответственности.
Если рассматривать более широко, то корпоративный договор – это ещё и инструмент урегулирования споров до их возникновения. Свобода договора предусматривает возможность сторон включить в него все, что они посчитают нужным и что не противоречит императивным нормам законодательства. Соответственно, стороны могут продумать возможные спорные ситуации (продажа долей, deadlock, исключение участника и т.д. и т.п.) и прописать в корпоративном договоре процедуру разрешения таких ситуаций до обращения в суд.
Более того, наличие корпоративного договора всегда является дополнительным инструментом защиты своих прав и интересов в суде, поскольку в нём также можно прописать более полный и детальный перечень прав и обязанностей его сторон, нежели предусмотрен законодательно. Подобная детализация взаимоотношений, хоть и является щепетильным процессом, но в будущем поможет отстоять свои права, если они были нарушены.
Разработку корпоративного договора следует доверить юристам в сфере корпоративного права, поскольку именно они способны учесть все особенности конкретной ситуации. Более того, юристы могут предусмотреть более широкий перечень ситуаций, которые могут произойти в будущем и стать проблемными для участников, а значит – предусмотреть также действия в подобного рода ситуациях.
Стоит отметить напоследок, что наличие грамотно составленного корпоративного договора может помочь в ведении бизнеса с партнерами, что само по себе будет помогать ему развиваться, поскольку у партнёров будет четкая процедура взаимодействий в сложных ситуациях.
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