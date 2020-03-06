Короткометражний мультик від Pixar, який варто побачити кожному

Студія Pixar здивувала шанувальників серйозним короткометражним мультфільмом, який зачіпає серйозні теми роботи жінок та чоловіків у доволі легкій манері подачі. Яскрава картинка показує, як змінюється світ, і це варто переглянути.

Анімаційна студія Pixar випустила мультфільм під назвою Purl, який ми рекомендуємо дивитись дорослим. Сюжет розповідає про однойменного вовняного клубочка, який опиняється на новій роботі.

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І все б чудово, але робочий колектив однозначно складається з чоловіків та не надто позитивно ставиться до будь-яких змін. Врешті, персонаж, якого легко можна порівняти з жінкою, вирішує підлаштуватись під правила, але насправді змінює все навколо себе.

Цей мультфільм відверто демонструє проблему того, що у великих компаніях домінують саме чоловіки, які не визнають, що жінки можуть бути такими ж продуктивними.

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