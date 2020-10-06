Цікаві тренди в одязі, які прийшли до нас з Азії

Корейський стиль одягу стрімко набирає популярність, особливо серед молоді. Які ж тренди прийшли до нас з Кореї?

Оверсайз. Стиль оверсайз – це одяг, що начебто знято з плеча вашої молодої людини. Величезні худі і толстовки, масивні светри і піджаки на кілька розмірів більші – всі ці тренди прийшли до нас з Азії. Такий стиль часто називають спортивним шиком.

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Топи. Один із трендів літнього сезону – топи – також відгомін корейської моди. Всілякі їх варіації – від спортивних до романтичних топів з рюшами, мереживом і шнурівками підкорили серця модниць в усьому світі.

Грубі черевики. Дуже популярні сьогодні черевики на масивній підошві, або як їх ще називають гріндерси і мартенси також прийшли у світ моди з Кореї. Худенькі кореянки виглядають особливо стильно в грубих черевиках і велосипедках.

Тренч. Довгий плащ, особливо кавового, пудрового, нюдового, кремового, пастельного та молочного відтінків, зараз на піку своєї популярності.

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