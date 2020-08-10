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Коронавірус в Україні: які області не готові до послаблення карантину
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У МОЗ повідомили, що у 9 областях України рівень захворюваності коронавірусом зростає, тому можливе посилення карантину. Детальніше читайте далі.
На офіційній сторінці Коронавірус в регіонах від МОЗ в соцмережі Telegram повідомили, що зараз у 9 областях епідеміологічна ситуація не дозволяє послабити правила карантину.
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"У Волинській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Харківській, Чернівецькій областях та у Києві поки неможливий перехід до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення обмежень", – йдеться у повідомленні.
Як виглядає ситуація з коронавірусом по областях:
До того ж, на Львівщині вже розгорнули лікарні другої хвилі, оскільки тут заклади заповнені на понад 50% хворими коронавірусом.
"Всього у Львівській області коронавірусом з початку пандемії захворіли 10 981 пацієнт. З них 305 померли та 2 936 – видужали. Всього зараз хворіють – 7 740 людей", – зазначають у МОЗ.
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