Коронавірус в Україні: як відзначати свята безпечно

Ситуація з коронавірусом в Україні не покращується, але рік добігає кінця, тому експерти розповіли про те, як безпечно провести свята, щоб уникнути ризиків занедужати. Детальніше про це читайте далі.

У Мінздоров'я намагаються максимально інформувати громадян про COVID-19 та карантин, тож у соцмережах з'явився волонтерський профіль Коронавірус.Інфо, на якому регулярно публікують поради та важливу інформацію. Нещодавно фахівці розповіли про те, як користуватись тканинними масками. Важливо не лише правильно їх носити, а й доглядати за ними.

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Як відзначати Новий рік та Різдво в умовах карантину:

Краще святкувати у невеликому сімейному колі, а також не влаштовувати надто тісні застілля;

Обов'язково має бути вільний доступ до антисептиків, мила, окремих рушників та посуду для кожного;

Регулярно потрібно провітрювати помешкання кожні кілька годин;

Краще привітати літніх родичів дистанційно, а також передати їм смаколики, але краще зустрічатись з ними у безпечніші часи;

Для масових святкувань в умовах пандемії підходять сервіси відеодзвінків, тоді всі будуть у безпеці.

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