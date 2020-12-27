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Коронавірус в Україні: як відзначати свята безпечно

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Як безпечно відсвяткувати зимові свята - фото 1
Як безпечно відсвяткувати зимові свята

Ситуація з коронавірусом в Україні не покращується, але рік добігає кінця, тому експерти розповіли про те, як безпечно провести свята, щоб уникнути ризиків занедужати. Детальніше про це читайте далі.

У Мінздоров'я намагаються максимально інформувати громадян про COVID-19 та карантин, тож у соцмережах з'явився волонтерський профіль Коронавірус.Інфо, на якому регулярно публікують поради та важливу інформацію. Нещодавно фахівці розповіли про те, як користуватись тканинними масками. Важливо не лише правильно їх носити, а й доглядати за ними.

І ще: Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 грудня

Як відзначати Новий рік та Різдво в умовах карантину:

  • Краще святкувати у невеликому сімейному колі, а також не влаштовувати надто тісні застілля;
  • Обов'язково має бути вільний доступ до антисептиків, мила, окремих рушників та посуду для кожного;
  • Регулярно потрібно провітрювати помешкання кожні кілька годин;
  • Краще привітати літніх родичів дистанційно, а також передати їм смаколики, але краще зустрічатись з ними у безпечніші часи;
  • Для масових святкувань в умовах пандемії підходять сервіси відеодзвінків, тоді всі будуть у безпеці.

Читайте також: Німкені розробили кумедну настільну гру, присвячену коронавірусу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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