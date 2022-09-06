Коронавірус в Україні: у МОЗ розповіли, скільки хворих на COVID-19 за останній тиждень

Пандемія не відступила, однак через війну в Україні тема COVID-19 пересунулась на другий план. Тому у МОЗ повернулись зі звітом про захворюваність за тиждень з 29 серпня по 4 вересня.

У МОЗ продовжують ділитись важливою та актуальною інформацією для українців. Тепер медики вирішили повернути звіти про ситуацію з коронавірусом в країні, але у форматі даних за тиждень. Річ у тому, що в Україні побільшало виявлених випадків COVID-19 та починається новий епідемсезон.

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За період з 29.08 по 4.09 в Україні зафіксовано 16 155 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 50 055 людей вакциновано проти COVID-19. За звітний тиждень, з усіх проведених щеплень 30,8% становлять перші дози, 8,2% – другі дози, 57,6% – перші бустерні дози, 3,4% – другі бустерні дози, – йдеться у повідомленні.

Також за минулий тиждень було госпіталізовано 3 868 осіб, одужали 7 964 особи, зафіксовано 44 летальні випадки.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 5 072 533 особи,

одужало – 4 935 472 особи,

летальних випадків – 108 885,

проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 31 663 994;

вакциновано – 16 038 746 осіб (перша доза).

Важливо, що близько 744 тис. осіб не отримали другу дозу, а близько 13,3 млн – першу бустерну дозу. Саме тому нагадуємо про необхідність захистити себе перед традиційним зростанням кількості випадків захворювання. Адже вакцинація – це єдиний ефективний спосіб зменшити ризики госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусної хвороби, - наголошують медики.

Зробити щеплення проти COVID-19 в Україні можна у будь-якому центрі чи пункті вакцинації. Перелік за областями можна отримати за цим посиланням або за телефоном 16-77.

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