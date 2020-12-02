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В Україні скасували карантин вихідного дня: що буде далі

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Карантин вихідного дня скасовано - фото 1
Карантин вихідного дня скасовано / zakarpattya

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні карантину вихідного дня не буде. На вихідні і в будні будуть діяти обмеження "помаранчевої" зони. Про це чиновник повідомив на засіданні уряду.

Так, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, карантин вихідного дня дав позитивний ефект, тому його продовжувати не будуть. Тепер в Україні будуть діяти тільки обмеження по "помаранчевій" зони.

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Ми отримали позитивний ефект на кінець карантину вихідного дня, 30 листопада. За попередній тиждень ми отримали на 6 тисяч випадків захворювання менше, ніж це було прогнозовано, – заявив прем'єр.

В Україні скасували карантин вихідного дня: що буде далі - фото 437607

Як відомо, Кабінет міністрів поки напрацьовує найзбалансованіше рішення щодо можливого посилення карантинних обмежень. Уряд повідомить про рішення за 7 днів до їх введення.

Що заборонено у "помаранчевій" зоні:

  • діяльність хостелів та туристичних баз (крім готелів);
  • діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;
  • планові госпіталізації в лікарнях;
  • робота спортзалів та фітнес-центрів (якщо не можна забезпечити дистанцію), прийом нових змін в дитячі табори;
  • обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більше як 100 осіб.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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