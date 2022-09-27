Коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 зафіксовано за 19 – 25 вересня

Пандемія коронавірусу не зникла, проте через війну в з російськими окупантами в Україні тема COVID-19 пересунулась на другий план. Тому у МОЗ повернулись зі звітом про епідемситуацію за тиждень з 19 по 25 вересня.

У МОЗ продовжують ділитись важливою та актуальною інформацією для українців. Тепер медики вирішили повернути звіти про ситуацію з коронавірусом в країні, але у форматі даних за тиждень. В Україні все ще зростає кількість виявлених випадків COVID-19, ускладнює ситуацію й початок нового епідемсезону.

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За період з 19.09 по 25.09 в Україні зафіксовано 44 137 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 5882, медпрацівників – 1030). Також 110 329 людей вакциновано проти COVID-19, – йдеться у повідомленні.

За тиждень довелось госпіталізувати 6 667 осіб, одужали 23 591 особа, на жаль, зафіксовано 161 летальний випадок.

Зробити щеплення проти COVID-19 в Україні можна у будь-якому центрі чи пункті вакцинації. Перелік за областями можна отримати за цим посиланням або за телефоном 16-77.

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