Коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 зафіксовано за 12 – 18 вересня

Пандемія коронавірусу не зникла, проте через війну в з російськими окупантами в Україні тема COVID-19 пересунулась на другий план. Тому у МОЗ повернулись зі звітом про епідемситуацію за тиждень з 12 по 18 вересня.

У МОЗ продовжують ділитись важливою та актуальною інформацією для українців. Тепер медики вирішили повернути звіти про ситуацію з коронавірусом в країні, але у форматі даних за тиждень. В Україні продовжує збільшуватись кількість виявлених випадків COVID-19 та починається новий епідемсезон.

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За період з 12.09 по 18.09 в Україні зафіксовано 36 683 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 5628, медпрацівників – 869); 62 617 людей вакциновано проти COVID-19, – йдеться у повідомленні.

За тиждень довелось госпіталізувати 6 273 особи, одужали 17 430 осіб, на жаль, зафіксовано 90 летальних випадків.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 5 133 080 особи,

одужало – 4 964 726 особи,

летальних випадків – 109 045,

проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 31 896 742

Зробити щеплення проти COVID-19 в Україні можна у будь-якому центрі чи пункті вакцинації. Перелік за областями можна отримати за цим посиланням або за телефоном 16-77.

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