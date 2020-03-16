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Карантин Коронавірус

Рятує від коронавірусу? У МОЗ попередили про шахраїв

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Шахраї вирішили заробити на коронавірусі - фото 1
Шахраї вирішили заробити на коронавірусі / Getty

Медики попередили українців про новий вид шахраїв, які заробляють на коронавірусі. Чи варто купувати ліки проти та для профілактики COVID-19 - однозначно ні! Детальніше читайте далі.

На офіційній сторінці МОЗ в соцмережі Facebook з'явилось серйозне застереження для українців, які схвильовані через поширення коронавірусу та шукають способи себе вберегти від недугу.

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Річ у тому, що у мережі побільшало рекламних повідомлень, де пропонують засоби для профілактики чи навіть лікування коронавірусу. Звісно ж, коштують такі препарати зовсім не мало, але насправді є лише обманом.

"МОЗ України закликає українців не довіряти цій інформації та не купувати сумнівні препарати. У разі підтвердження наявності коронавірусу лабораторними дослідженнями пацієнту в ізоляції надається симптоматичне лікування. Наразі в світі не існує спеціальних ліків від COVID-19. Будьте пильними, не займайтеся самолікуванням та при перших симптомах ГРВІ зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Лікарі мають чіткий алгоритм дій на всі випадки", – наголошують медики.

Також вони нагадують, що зараз важливо бути свідомим та не вводити інших людей в оману заради збагачення, оскільки найбільшими цінностями є людське життя та здоров'я.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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