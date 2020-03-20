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Карантин Коронавірус

Коронавірус в Україні: перший хворий з Чернівців остаточно одужав

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Українець вилікувався від коронавірусу - фото 1
Українець вилікувався від коронавірусу / gettyimages

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що лабораторні аналізи на коронавірус у пацієнта з Чернівців двічі показали негативний результат. А отже – в Україні офіційно є перша людина, яка одужала від коронавірусу.

Відзначимо, що саме в Чернівцях було виявлено перший випадок коронавірусу в України. Подружжя повернулось з Італії, однак хворобу підхопив лише чоловік. Жінка хоч і контактувала з ним, проте не заразилась COVID-19. Чернівчанин же переніс коронавірус із симптомами середньої важкості, а після двох негативних тестів його виписали з лікарні.

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Наразі ж в Україні підтверджено 26 випадків COVID-19, з них 15 – на Буковині.

Крім того, у своєму звернення Володимир Зеленський подякував фахівцям Інституту молекулярної біології Національної академії наук України за оперативне виготовлення першої партії експрес-тестів, а також повідомив, що в найближчі дві доби до України прибудуть:

  • 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх регіонах;
  • 10 апаратів штучної вентиляції легень;
  • 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки;
  • 100 тисяч масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції;
  • 400 тис. експрес-тестів та 10 тисяч літрів дезінфекційної рідини.
Коронавірус в Україні: перший хворий з Чернівців остаточно одужав - фото 393242

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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