На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 8 червня
-
- 416
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 понеділка, 8 червня: в Україні виявлено 27 462 випадки коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу
За попередню добу було зафіксовано 463 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 8 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 582 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 65 687 таких повідомлень.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|27 462
|Одужали
|12 195
|Померли
|797
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3698) та в місті Києві (3 490). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|1 150
|
Волинська область
|1 079
|
Дніпропетровська область
|971
|
Донецька область
|231
|
Житомирська область
|897
|
Закарпатська область
|1 386
|
Запорізька область
|496
|
Івано-Франківська область
|1 582
|
Кіровоградська область
|559
|
Київ
|3 490
|
Київська область
|1 812
|
Львівська область
|2 162
|
Луганська область
|54
|
Миколаївська область
|309
|
Одеська область
|1002
|
Полтавська область
|274
|
Рівненська область
|2 071
|
Сумська область
|193
|
Тернопільська область
|1 294
|
Харківська область
|1 287
|
Херсонська область
|179
|
Хмельницька область
|518
|
Чернівецька область
|3 698
|
Черкаська область
|469
|
Чернігівська область
|299
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 8-06-2020:
|Захворіли
|7 014 942
|Одужали
|3 142 135
|Померли
|402 852
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.
До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
10:40У Норвегії знайшли настільну гру віком 1600 років
-
10:16Кріштіану Роналду зробив подарунок юному футболісту, який повторив його гол
-
09:48Зірка впала: Леся Нікітюк випадково засвітила сідниці на нових фото
-
09:36Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 8 червня
-
08:52Відомого англійського футболіста помітили в черзі в McDonald's: фотофакт
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
08:26Як правильно зберігати та сортувати продукти
-
07:52Зворушливий кадр королівської сім'ї, який зробила Кейт Міддлтон, став хітом мережі
-
07:24Погода в Україні 8 червня: точний прогноз на сьогодні
- 07 червня
-
21:45Чоловіки vs жінки: хто грає більше у мобільні ігри
-
21:198 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46У Telegram з'явилася колекція гіфок і можливість редагувати відео
-
20:20Сексуальна Настя Каменських засвітила екстремальне декольте на зухвалому фото
-
19:49Надихнувся McDrive: пластичний хірург з Маямі вколює ботокс клієнтам прямо в машинах
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:23Японський зоопарк продає джинси, пошарпані левами
-
18:48Науковці розповіли, коли і як створять людину-невидимку
-
18:19Гороскоп на 8 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Дівчина тижня: зухвала гонщиця Рені Грейсі, яка закинула спорт і стала порноактрисою (18+)
-
17:21Чому люди частіше хочуть почути погану новину першою: цікаве дослідження
-
16:52Чоловік зробив коханій подарунок, який майже зруйнував шлюб
-
16:22Американець поділився досвідом купівлі найдешевшого у світі електромобіля
-
15:51Школяр з Китаю не вліз у форму і став зіркою (відео)
-
15:23Бенксі присвятив новий малюнок положенню темношкірих в США
-
14:52Яким знакам Зодіаку не можна засмучуватись 7 червня
-
09:36Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 8 червня
-
07:24Погода в Україні 8 червня: точний прогноз на сьогодні
- 07 червня
-
21:45Чоловіки vs жінки: хто грає більше у мобільні ігри
-
17:50Дівчина тижня: зухвала гонщиця Рені Грейсі, яка закинула спорт і стала порноактрисою (18+)
-
14:25Система відеофіксації у Києві зафіксувала новий антирекорд перевищення швидкості
-
10:24Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 7 червня
-
08:13Виконуйте негайно: 5 вправ, які забезпечать вам бадьорий ранок
- 06 червня
-
21:24З Кріпосної у Холостячку: Ксенія Мішина вразила мережу несподіваною заявою
-
18:18Здрач і Письк 4: як виглядають постери популярних фільмів болгарською мовою
-
16:16Кому не варто їсти полуницю
-
13:13Ці знаки Зодіаку завжди прийдуть вам на допомогу
-
10:43Привітання з Днем журналіста 2020: картинки, вірші та смс українською
-
08:55Дівчата повторили культові знімки моделей в купальниках: 10 спекотних прикладів (18+)
- 05 червня
-
21:3210 хибних тверджень, які з'явились у нашому житті завдяки порно
-
18:00Популярна музика з 90-х, яку наспівують усі, але не знають, хто виконавець
-
16:13Як оплатити комунальні послуги, не виходячи з дому: покрокова інструкція
-
13:0045 українських слів, які характеризують погоду
-
11:00Як перемагати у світі фейків – 5 книг, які зорієнтують
-
09:25Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 5 червня
-
07:15Погода в Україні 5 червня: потепління і невеликі дощі
- 04 червня
-
21:26Що про вас може розповісти улюблена секс-поза?
-
18:3013 прикольних лайфхаків із 90-х, які зрозуміють лише обрані
-
16:21Анджеліні Джолі – 45 років: 8 найкращих ролей іменинниці
-
14:15Нові серіали червня 2020: що варто подивитись цього місяця
-
12:00Не клубніка і не клюква: правильні назви улюблених ягід українською