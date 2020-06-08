Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 8 червня

Новини про коронавірус в Україні / Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 понеділка, 8 червня: в Україні виявлено 27 462 випадки коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 463 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 8 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 582 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 65 687 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 27 462 Одужали 12 195 Померли 797

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3698) та в місті Києві (3 490). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 150 Волинська область 1 079 Дніпропетровська область 971 Донецька область 231 Житомирська область 897 Закарпатська область 1 386 Запорізька область 496 Івано-Франківська область 1 582 Кіровоградська область 559 Київ 3 490 Київська область 1 812 Львівська область 2 162 Луганська область 54 Миколаївська область 309 Одеська область 1002 Полтавська область 274 Рівненська область 2 071 Сумська область 193 Тернопільська область 1 294 Харківська область 1 287 Херсонська область 179 Хмельницька область 518 Чернівецька область 3 698 Черкаська область 469 Чернігівська область 299

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 8-06-2020:

Захворіли 7 014 942 Одужали 3 142 135 Померли 402 852 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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