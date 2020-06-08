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Коронавірус Карантин

Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 8 червня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 понеділка, 8 червня: в Україні виявлено 27 462 випадки коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 8 червня - фото 408715

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 463 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 8 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 582 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 65 687 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 27 462
Одужали 12 195
Померли 797

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3698) та в місті Києві (3 490). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 150

Волинська область

 1 079

Дніпропетровська область

 971

Донецька область

 231

Житомирська область

 897

Закарпатська область

 1 386

Запорізька область

 496

Івано-Франківська область

 1 582

Кіровоградська область

 559

Київ

 3 490

Київська область

 1 812

Львівська область

 2 162

Луганська область

 54

Миколаївська область

 309

Одеська область

 1002

Полтавська область

 274

Рівненська область

 2 071

Сумська область

 193

Тернопільська область

 1 294

Харківська область

 1 287

Херсонська область

 179

Хмельницька область

 518

Чернівецька область

 3 698

Черкаська область

 469

Чернігівська область

 299

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 8 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 8 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 8-06-2020:

Захворіли 7 014 942
Одужали 3 142 135
Померли 402 852

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 8 червня - фото 408705

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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