Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 11 червня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 11 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 четверга, 11 червня: в Україні виявлено 29 070 випадок коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 689 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 11 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 139 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 68 277 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 29 070 Одужали 13 141 Померли 854

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 793) та в місті Києві (3 761). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 236 Волинська область 1 266 Дніпропетровська область 981 Донецька область 269 Житомирська область 992 Закарпатська область 1 471 Запорізька область 510 Івано-Франківська область 1 649 Кіровоградська область 563 Київ 3 761 Київська область 1 919 Львівська область 2 414 Луганська область 54 Миколаївська область 311 Одеська область 1 045 Полтавська область 276 Рівненська область 2 175 Сумська область 203 Тернопільська область 1 349 Харківська область 1 374 Херсонська область 179 Хмельницька область 523 Чернівецька область 3 793 Черкаська область 506 Чернігівська область 341

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 11-06-2020:

Захворіли 7 459 848 Одужали 3 778 594 Померли 419 048 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020