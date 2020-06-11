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Коронавірус Карантин

Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 11 червня

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Коронавірус в Україні - фото 1
Коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 11 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 четверга, 11 червня: в Україні виявлено 29 070 випадок коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 689 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 11 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 139 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 68 277 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 29 070
Одужали 13 141
Померли 854

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 793) та в місті Києві (3 761). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 236

Волинська область

 1 266

Дніпропетровська область

 981

Донецька область

 269

Житомирська область

 992

Закарпатська область

 1 471

Запорізька область

 510

Івано-Франківська область

 1 649

Кіровоградська область

 563

Київ

 3 761

Київська область

 1 919

Львівська область

 2 414

Луганська область

 54

Миколаївська область

 311

Одеська область

 1 045

Полтавська область

 276

Рівненська область

 2 175

Сумська область

 203

Тернопільська область

 1 349

Харківська область

 1 374

Херсонська область

 179

Хмельницька область

 523

Чернівецька область

 3 793

Черкаська область

 506

Чернігівська область

 341

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 11 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 11 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 11-06-2020:

Захворіли 7 459 848
Одужали 3 778 594
Померли 419 048

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 11 червня - фото 408705

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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