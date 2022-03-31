Коронавірус в Україні не зник: скільки людей хворіють на COVID-19 щодня

Українці продовжують боротись не лише з російськими окупантами, а й з пандемією COVID-19. Хоч статистика захворювань зникла і разом з нею карантинні зони, але коронавірус досі існує в Україні.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, що про відсутність коронавірусу в Україні не можна говорити. Хоч у МОЗ і не з'являються більше статистики щодо кількості хворих, а також в країні введено пом'якшення щодо карантинних норм, але COVID-19 все ще загрожує громадянам, пише РБК-Україна.

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"Коронавірус, на жаль, не зник. У будні дні в нас в середньому реєструють 4,5 тисячі випадків. На сьогодні в заклади охорони здоров'я госпіталізовано 4 038 хворих на "ковід" (інформація за 27 березня, – ред.). Це дані з тих лікарень, звідки є можливість отримати статистику. Бо там, де йдуть бойові дії – це ускладнено. Вакцинація також продовжується, зокрема і третьою дозою", – розповів Ляшко.

Українцям доводиться боротись і з окупантами, і з коронавірусом / De an Sun on Unsplash

Очільник МОЗ додав, що пом'якшення правил для українців та бізнесу під час пандемії було прийнято, покладаючись на ситуацію з рівнем захворюваності.

"До того ж коронавірус у нас все одно пішов на спад, є велика кількість вакцинованих. Тому ми сьогодні зробили протиепідемічні правила рекомендованими, а не обов'язковими... Питання пріоритету: якщо стоїть вибір, чи спочатку знайти та одягти маску, чи забігти швидко в бомбосховище – звичайно, ми віддаємо перевагу збереженню життя від ворожих обстрілів та бомб", – наголосив Віктор Ляшко.

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