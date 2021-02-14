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Коронавірус в Україні: коли стартує запис на безплатну вакцинацію
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У МОЗ повідомили, коли в країні почнеться вакцинація від COVID та можна буде записатись на безплатне щеплення.
Головний санітарний лікар та заступник глави МОЗ Віктор Ляшко повідомив, коли саме стартує вакцинація та коли відкриється запис на безплатне щеплення для громадян.
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"Ми хочемо почати запис з 1 березня, тому, що з 1 березня ми будемо точно знати обсяги поставок вакцин на місяць", – наголосив він.
Також Ляшко додав, що запис на вакцинацію буде доступний не лише для пріоритетних груп, серед яких люди віком від 60 років. Громадяни не з групи ризики опиняться у листі очікування та згодом отримають інформацію про місце та час щеплення.
Як записатись на вакцинацію? За словами головного санітарного лікаря, є три варіанти: через електронну чергу у сімейного лікаря, за телефоном контакт-центру, а також через спеціальний сайт, який незабаром запустять. Також у МОЗ розглядають варіант запису за допомогою додатку "Дія".
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