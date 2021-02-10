Як COVID-19 впливає на заняття сексом: цікаве дослідження

У нас є ще одна не надто приємна новина для пацієнтів, які перехворіли на COVID-19. Науковці зі США з'ясували, що втрата відчуттів смаку та запаху згодом відштовхує людей від занять сексом. Розповідаємо, як це пов'язано.

Хтось може подумати, що втрата смаку та нюху позбавляє людину кулінарних насолод, тобто здатності отримувати задоволення від вживання їжі. Але цим негативні наслідки цього вельми поширеного симптому коронавірусної інфекції не вичерпуються. Американські вчені також довели, що зникнення відчуттів смаку і запаху відштовхує людину від одного з головних задоволень нашого життя – занять любов'ю.

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Виявлено зв'язок між втратою запаху або аносмією та зниженням сексуальної мотивації, а також емоційного задоволення у дорослих людей середнього і старшого віку. За словами експертів, нюх відіграє унікально важливу роль в сексуальній мотивації. Ба більше: обидва ці чинники між собою взаємопов'язані. При цьому автори дослідження звертали увагу тільки на людей від 65 і старше. Цілком можливо, що зв'язок між запахами та лібідо у міру старіння людини зміцнюється, а у молодому віці він менш виражений.



Нюх і смак безпосередньо пов'язані з сексом / Фото Unsplash

У міру дорослішання інтенсивність запахів для нас знижується, а попередні дослідження показували, що розлади нюху часто стають причиною порушеннями й сексуального життя.

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