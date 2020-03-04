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Коронавірус 8 березня

Коронавірус став причиною шаленої популярності цієї книжки у Франції

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Через коронавірус книжка Чума стала популярнішою - фото 1
Через коронавірус книжка Чума стала популярнішою

Продажі роману "Чума" французького письменника Альбера Камю різко зросли у порівнянні з 2019 роком. Головна причина раптового інтересу читачів – епідемія коронавірусу у світі.

Пік продажів припав на кінець січня. Тоді придбали 1700 примірників.

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Ось порівняльний графік, опублікований статистичною компанією Edistat:

Інтерес до роману Камю збільшився і в Італії, де найбільший спалах коронавірусу в Європі. Продажі "Чуми" зросли втричі, а в списку найбільш популярних товарів італійського онлайн-магазину ibs.it роман посів 6 місце.

Нагадаємо, "Чума" Альбера Камю вийшла у 1944 році. Сюжет роману розгортається у містечку Оран в Алжирі, яке постраждало від епідемії чуми. У книзі хвороба символізує загрозу фашизму, яка нависла над Європою, і все те зло, з яким стикається людство.

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Джерело: bfmtv
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