Коронавірус став причиною шаленої популярності цієї книжки у Франції

Продажі роману "Чума" французького письменника Альбера Камю різко зросли у порівнянні з 2019 роком. Головна причина раптового інтересу читачів – епідемія коронавірусу у світі.

Пік продажів припав на кінець січня. Тоді придбали 1700 примірників.

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Ось порівняльний графік, опублікований статистичною компанією Edistat:

Une hausse des ventes de "La Peste" de Camus @Folio_livres durant les 8 premières semaines de 2020! Voici la comparaison des ventes de cet ouvrage en 2019 et 2020. @Lactualite donne envie de relire certains classiques ! pic.twitter.com/yBFbOwAMXs — Edistat (@edistat_actu) March 2, 2020

Інтерес до роману Камю збільшився і в Італії, де найбільший спалах коронавірусу в Європі. Продажі "Чуми" зросли втричі, а в списку найбільш популярних товарів італійського онлайн-магазину ibs.it роман посів 6 місце.

Нагадаємо, "Чума" Альбера Камю вийшла у 1944 році. Сюжет роману розгортається у містечку Оран в Алжирі, яке постраждало від епідемії чуми. У книзі хвороба символізує загрозу фашизму, яка нависла над Європою, і все те зло, з яким стикається людство.

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