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Коронавірус не зник: медики розповіли, яка ситуація з COVID-19 в Україні
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Війна в Україні відсунула пандемію коронавірусу на другий план, але це не означає, що хвороба зникла. Тому у МОЗ розповіли про епідемситуацію в країні станом на початок серпня.
У Міністерстві охорони здоров'я продовжують ділитись важливою та корисною інформацією для українців. Цього разу фахівці звернули увагу на захворюваність на COVID-19 в нашій країні. За словами медиків, за останній місяць кількість зафіксованих випадків продовжує збільшуватись.
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До прикладу, лише за минулий тиждень виявили 3 893 нових випадки хвороби, що на 40% більше, ніж тижнем раніше. За цей же період до лікарень госпіталізували 1 763 пацієнтів, одужали – 1 682 людини. Серед ліжок, виділених для лікування пацієнтів із коронавірусом, зайняті зараз 4,5%. На жаль, є летальні випадки внаслідок коронавірусної хвороби. За минулий тиждень від ускладнень коронавірусу померло 16 людей, тижнем раніше – 14, – йдеться у повідомленні.
До того ж, українці зараз звертаються до лікарів лише тоді, коли вже потребують госпіталізації, тому і рівень діагностики доволі низький. Більше випадків вдається зафіксувати у безпечніших областях країни, що цілком логічно.
З’явились симптоми вірусного захворювання – зробіть тест на COVID-19, якщо це дозволяють безпекові умови в зв'язку з воєнним станом. Отримати направлення на безоплатне ПЛР-тестування або зробити експрес-тест, як і раніше, можна у сімейного лікаря, – радять у МОЗ.
До отримання результатів краще обмежити фізичні контакти з іншими людьми, оскільки навіть відносно легкий перебіг коронавірусу в одного не означає, що інший не матиме ускладнень.
Не відкладайте, за можливості, отримання щеплення від коронавірусу: як базового курсу, так і бустерної дози. Важливо захистити себе перед початком епідемічного сезону, коли традиційно зростає кількість вірусних захворювань, – наголошують медики.
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