Карантин в Україні через COVID-19 продовжили – нові дати

Уряд продовжив карантин в Україні до кінця літа. Про це повідомив Денис Шмигаль. Карантин під час дії воєнного стану буде з певними послабленнями. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Карантин в Україні триватиме до 31 серпня, проте з деякими послабленнями. Відповідний проєкт постанови схвалили під час засідання уряду 27 травня.

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"Схвалено проєкт постанови щодо продовження на території України карантину та режиму надзвичайної ситуації з метою запобігання поширенню COVID-19 до 31 серпня 2022 року", – повідомив Денис Шмигаль.

Рекомендовані протиепідемічні норми для українців:

Масковий режим – рекомендований, але не є обов'язковим.

– рекомендований, але не є обов'язковим. COVID-сертифікат не потрібен для пересування між областями, відвідування ресторанів, закладів тощо.

не потрібен для пересування між областями, відвідування ресторанів, закладів тощо. Зараз не будуть відстороняти від роботи працівників, які нещеплені проти коронавірусу.

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