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Карантин в Україні через COVID-19 продовжили – нові дати

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Карантин в Україні через COVID-19 продовжили – нові дати - фото 1

Уряд продовжив карантин в Україні до кінця літа. Про це повідомив Денис Шмигаль. Карантин під час дії воєнного стану буде з певними послабленнями. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Карантин в Україні триватиме до 31 серпня, проте з деякими послабленнями. Відповідний проєкт постанови схвалили під час засідання уряду 27 травня.

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"Схвалено проєкт постанови щодо продовження на території України карантину та режиму надзвичайної ситуації з метою запобігання поширенню COVID-19 до 31 серпня 2022 року", – повідомив Денис Шмигаль.

Рекомендовані протиепідемічні норми для українців:

  • Масковий режим – рекомендований, але не є обов'язковим.
  • COVID-сертифікат не потрібен для пересування між областями, відвідування ресторанів, закладів тощо.
  • Зараз не будуть відстороняти від роботи працівників, які нещеплені проти коронавірусу.

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