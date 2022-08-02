Чи потрібно робити бустер, якщо вже перехворіли на COVID-19: відповідь медиків

Тема коронавірусу для українців відступила на другий план, однак це не означає, що пандемія завершилась. Тому медики пояснили, чи варто робити бустерну вакцинацію, якщо нещодавно вже хворіли на COVID-19.

У МОЗ продовжують ділитись важливою та актуальною інформацією про медицину та здоров'я на своїй офіційних сторінках у соцмережах. Цього разу фахівці звернули увагу на популярне питання щодо бустерної вакцинації. Чимало українців через війну майже забули про коронавірус, однак він не відступив. Хоча епідемситуацію в Україні зараз складно оцінити, але медики рекомендують не забувати про базові правила та вакцину.

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Навіть якщо після двох доз вакцини ви перехворіли на COVID-19, вам варто отримати бустерну дозу щеплення. Окремо нагадаємо, що щеплення захищає саме від важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусу. Ефективність вакцин проти коронавірусної хвороби з часом згасає. Також з’являються нові штами вірусу. Бустерна ж доза допомагає поновити ефективність вакцини та подовжити захист від важкого перебігу та смерті від COVID-19, – наголошують експерти.

Не варто ігнорувати отримання бустерної дози людям з основних груп ризику, а саме літнім, з онкозахворюваннями, з діабетом, з серцево-судинними та легеневими хворобами. Річ у тому, що саме такі люди мають вищі ризики потрапити у лікарню та навіть померти через важкий перебіг коронавірусу.

Вакцини для бустерних доз:

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