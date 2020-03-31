Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Коронавірус, грип чи мудак: Уляна Супрун розповіла, як визначити хворобу

  • 53
Уляна Супрун - фото 1
Уляна Супрун

Оскільки кількість інфікованих вірусом SARS-CoV-2 у світі зростає, важливо навчитися розрізняти коронавірусну хворобу (COVID-19), грип та просто мудака. Уляна Супрун зазначає, що ризик натрапити на останній варіант з кожним днем невпинно зростає, тому треба бути до цього готовим.

Ексглава МОЗ Уляна Супрун у новому дописі закликала українців керуватись здоровим глуздом та критичним мисленням у час пандемії коронавірусу SARS-Cov-2. І зробила вона це з гумором, назвавши основні симптоми актуальних хвороб сьогодення: COVID-19, грипу та мудака.

До теми: Пояснення Супрун, чи захищають саморобні маски від коронавірусу

"Це життєво важливо, коли йдеться про ваше фізичне та психічне здоров'я, а також про алгоритм дій у разі виникнення того чи іншого симптому", – наголосила Супрун.

Закликаємо вас не бути мудаками та довіряти лише перевіреній інформації ;)

Коронавірус, грип чи мудак: Уляна Супрун розповіла, як визначити хворобу - фото 395233

Читайте також: Чи справді щеплення від туберкульозу захищає від COVID-19

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Перевірте, чи все правильно ви робите під час карантину
  • 27 березня, 12:00
  • 998
Як змінилася бразильська супермодель Ізабелі Фонтана: фото 18+
  • Вчора, 17:21
  • 1278
Притула рекомендує: ТОП 5 фільмів, які варто подивитись на карантині
  • 26 березня, 20:00
  • 12392
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Коронавірус