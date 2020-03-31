Коронавірус, грип чи мудак: Уляна Супрун розповіла, як визначити хворобу

Оскільки кількість інфікованих вірусом SARS-CoV-2 у світі зростає, важливо навчитися розрізняти коронавірусну хворобу (COVID-19), грип та просто мудака. Уляна Супрун зазначає, що ризик натрапити на останній варіант з кожним днем невпинно зростає, тому треба бути до цього готовим.

Ексглава МОЗ Уляна Супрун у новому дописі закликала українців керуватись здоровим глуздом та критичним мисленням у час пандемії коронавірусу SARS-Cov-2. І зробила вона це з гумором, назвавши основні симптоми актуальних хвороб сьогодення: COVID-19, грипу та мудака.

До теми: Пояснення Супрун, чи захищають саморобні маски від коронавірусу

"Це життєво важливо, коли йдеться про ваше фізичне та психічне здоров'я, а також про алгоритм дій у разі виникнення того чи іншого симптому", – наголосила Супрун.

Закликаємо вас не бути мудаками та довіряти лише перевіреній інформації ;)

Читайте також: Чи справді щеплення від туберкульозу захищає від COVID-19