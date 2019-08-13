Корона: трейлер і дата виходу 3 сезону серіалу про Єлизавету ІІ

У мережі показали тизер до третього сезону серіалу Корона (The Crown), який розповідає про реалії життя королеви Єлизавети ІІ ще з юного віку. Дивіться трейлер онлайн і дізнавайтесь дату виходу на Радіо МАКСИМУМ.

Стрімінговий сервіс Netflix презентував свіже промо до продовження справді королівського серіалу Корона (The Crown) про сімейні та титуловані будні Єлизавети ІІ, якій нещодавно виповнилось 93 роки. Дата виходу 3 сезону запланована вже на 17 листопада.

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Відзначається, що у новому сезоні глядачі побачать, як змінювалось життя королеви у період з 1960-х по 1970-і. Ключову роль вже дорослої та зрілої Єлизавети виконала Олівія Колман. Саме коротке відео із занепокоєною жінкою та клацанням годинника і побачили прихильники.

У головних ролях також: Тобайас Мензіс, Хелена Бонем Картер, Джилліан Андерсон, Емма Коррін, Ерін Доерті та інші.

Корона 3 сезон: дивитись трейлер серіалу онлайн:

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