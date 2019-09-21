Корона 3 сезон: з'явився перший тизер серіалу

У мережі показали перший тизер до третього сезону серіалу Корона (The Crown), який розповідає про життя королеви Єлизавети ІІ. Дивіться трейлер онлайн та дізнавайтесь дату виходу серіалу на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Netlix нарешті потішив шанувальників серіалу "Корона" першим промо до продовження. Дата виходу третього сезону запланована вже на 17 листопада.

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Сюжет нових епізодів розгортається вже у 1960-1970-х роках, коли Королева міцно закріпилась на троні, однак почала ще більше віддалятись від людського щастя. Зважаючи на дорослішання героїв, змінився й акторський склад серіалу. У головних ролях: Олівія Колман, Тобіас Мензіс, Джош О'Коннор, Хелена Бонем-Картер та інші.

Корона 3, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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