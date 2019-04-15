Дядько Меган Маркл поділився дитячими світлинами майбутньої герцогині

Джозеф Джонсон, дядько герцогині Сассекської, поділився зі світом першими дитячими фотографіями Меган Маркл. Ексклюзивні знімки з його коментарями опублікували на Daily Mail.

Найперше фото майбутньої герцогині зроблено 4 серпня 1981 року – в день її народження. На знімку мама Меган Доріс тримає на руках дитину в палаті лос-анджелеської лікарні.

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На інших фотографіях Меган робить свої перші кроки, пробує реберця, приготовлені на барбекю і просто мило усміхається, навіть не здогадуючись, що чекає її попереду.

На кількох знімках вона зображена зі своєю бабусею Джанеттою Джонсон. Саме з нею дівчинка провела більшу частину дитинства, поки мама працювала. Ймовірно, такі близькі стосунки з бабусею вплинули на те, що Меган хоче, щоб її мати теж займала важливе місце в житті її первістка та була поруч.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Меган Маркл і принц Гаррі вирішили, що перший час будуть тримати народження дитини в таємниці. Герцоги Сассекські хочуть відсвяткувати цю подію в колі сім'ї, перш ніж привертати увагу громадськості.

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