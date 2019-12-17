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Королівська битва камер смартфонів: користувачі обрали найкращий камерофон
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Один з найпопулярніших техноблогерів YouTube Маркус Браунлі провів незвичайне порівняння камер відразу 16 моделей смартфонів. Дізнайтесь, який смартфон, на думку блогера, знімає найкраще та може мати гідне звання камерофона року!
Особливість тестування полягала в тому, що оцінити отримані знімки довелося користувачам, при цьому ніхто з них не знав, якого смартфону належить конкретна фотографія. Результати отриманого конкурсу на вибування виявилися вельми неоднозначними.
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У "гонці на вибування" брали участь 16 смартфонів, які відзначилися у 2019 році будь-якими унікальними особливостями, апаратними характеристиками, формфактором або іншими функціями. У битві камер зійшлися такі моделі: OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro, Huawei P30 Pro, Huawei Mate 30 Pro, LG G8 X, ASUS ROG Phone 2, Google Pixel 3a, Google Pixel 4, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy Note 10, iPhone 11 Pro, Xiaomi Mi Note 10, Sony Xperia 1, Redmi K20 Pro, ASUS ZenFone 6 і Royole FlexPai.
Алгоритм зйомки для всіх пристроїв, за винятком Xiaomi Mi Note 10, проходив ідентично: асистент блогера відкривав штатний додаток "Камера" і робив фото без будь-яких додаткових налаштувань. У випадку з Xiaomi довелося додатково активувати роздільну здатність 108 Мп.
Усі моделі були розбиті по парах, наче у турнірній сітці на вибування. У першому раунді Asus Zenfone 6 обійшов OnePlus 7T (77% голосів проти 23% відповідно), HUAWEI Mate 30 Pro набрав більше голосів, ніж ASUS ROG Phone 2 (69% проти 31%), Samsung Galaxy Note10 + розгромив згинається смартфон Royale Flexpai (77 % проти 23%), а Google Pixel 3a не залишив шансів LG G8X (91% проти 9%).
Попри 108-мегапіксельний датчик Xiaomi Mi Note 10, він був повністю розгромлений Samsung Galaxy S10e (7% проти 93% відповідно). Зазнав фіаско і iPhone 11 Pro, який не встояв проти OnePlus 7T Pro (30% проти 70%). Переможцем у битві Google Pixel 4 і Sony Xperia 1 вийшов смартфон американської компанії (90% проти 10%). Redmi K20 Pro зумів обійти за якістю зйомки HUAWEI P30 Pro (75% проти 25%).
Для всіх наступних тестів блогер знімав нові фотографії. Пройшовши 1/8, 1/4 і 1/2 фіналу, у заключному протистоянні за звання смартфона з найкращою камерою зустрілися два пристрої Samsung: Galaxy Note10 + і Galaxy S10e. Переможцем стала модель Galaxy Note10 +.
Блогер зазначив, що проведений тест не претендує на високу об'єктивність, але варто брати до уваги, що в голосуванні за найкращий камерофон брали участь чотири мільйони користувачів, при цьому жодна модель не була розкрита до оголошення результатів.
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