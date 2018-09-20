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Королева? Який вигляд має Ліндсей Лохан

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Ліндсей Лохан похизувалась образом - фото 1
Ліндсей Лохан похизувалась образом / instagram.com/lindsaylohan

Курйозна американська акторка Ліндсей Лохан показала прихильникам, який має вигляд, та вкотре підтвердила, що її характер не змінився.

32-річна американська акторка та модель Ліндсей Лохан стала відомою не лише своєю появою на екранах та у рекламах, а й нахабними витівками. Зараз не так часто можна побачити курйозні новини про зірку, адже вона почала жити спокійніше. Але тепер Лохан активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де має понад 6,6 млн підписників. Нещодавно руда акторка нагадала про свій характер і провокативному дописі, показавши новий стиль.

І ще:Грецька богиня: Ліндсей Лохан показала нові фото

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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