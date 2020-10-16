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Королева Нідерландів прогадала з вибором сукні, обробленої стеклярусом

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Королева Нідерландів Максима - фото 1
Королева Нідерландів Максима / gettyimages

Королева Нідерландів, хоч і не вважається головною іконою стилю, одягатися вміє. Зазвичай її образи добре продумані. Але провали трапляються з усіма.

Днями Королева Максима вийшла у світ в настільки дивному луці, що відразу ж у мережі його зацькували. Стилісти одягли Королеву в яскраво-червону сукню-футляр, оброблену стеклярусом, додавши до неї чорні колготки і крихітний кардиган. Вінчала образ не зовсім охайна зачіска.

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Найбільш неприємним стало те, що плаття абсолютно не сіло по фігурі: воно зібралося в складки, створюючи ефект "тріщить по швах". Максима в цьому вбранні виглядала "важкою", а всі нерівності рельєфу сприймалися як її власні. Насправді королева хоч і не тростинка, за фігурою вона стежить.

Якщо відкинути той факт, що плаття виглядає просто без смаку, і сконцентруватися на негативних візуальних ефектах, то головна помилка луку пов'язана з неадекватним підбором розміру.

Королева Нідерландів прогадала з вибором сукні, обробленої стеклярусом - фото 430619

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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