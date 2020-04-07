Кендалл Дженнер розбурхала мережу інтимними домашніми фото

Американська супермодель, учасниця популярного телевізійного реаліті-шоу Сімейство Кардашян – Кендалл Дженнер зробила під час самоізоляції кілька пікантних знімків. Тобі сподобається!

На свіжих спокусливих фото, якими красуня поділилася у своєму Instagram, вона постала в спідній білизні і з косметичною маскою на обличчі.

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24-річна модель зняла себе на веб-камеру ноутбука. Дівчина позувала на ліжку в атласних трусах нефритового відтінку і в сірій майці. На обличчя вона нанесла маску зеленого кольору. В руках Кендалл – ігрова приставка.

У підписі до знімків, дівчина поцікавилася у підписників, як вони проводять карантин.

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