Король Ночі живий? Творці Гри престолів заінтригували фанатів

Фінальний сезон Гри престолів з кожною новою серією змушує прихильників думати, що ж далі. А от сценаристи серіалу натякнули, що не все так просто, як здається.

Сценаристи шалено популярного серіалу "Гра престолів" Деніел Бретт Вайс та Девід Беніофф здивували фанатів своєю появою на шоу Джиммі Кіммелі. Звісно ж, у цьому не було нічого дивного, окрім відповідей творців на питання ведучого.

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Нагадаємо, що третя серія 8 сезону Гри престолів закінчилась тим, що Короля ночі вбиває Ар'я, рятуючи Брана. Вслід за своїм творцем зникають і всі білі блукачі. Невже те, до чого героїв готували всі 7 сезонів, виявилось бульбашкою? Зважаючи на те, що до кінця серіалу залишилось ще 3 серії, навіть у Кіммела були запитання.

Тому Джиммі перепитав у сценаристів, чи справді з білими блукачами все покінчено. На це творці заявили, що не можуть відповісти на це запитання, а також, що Бран, можливо, знав, що Ар'я знищить Короля ночі. До того ж, вони додали, що можливо, хтось таки займе Залізний трон. Після такої серйозної інформації фанати також дізнались про "дзвінки смерті", коли сценаристи дзвонять акторам, щоб сказати, що їх персонаж помре. Також можна побачити, як телефонують Джейсону Момоа (Кхал Дрого), який зараз грає Аквамена.

Нагадаємо, що 4 серія 8 сезону Гри престолів вийде в Україні вночі 6 травня.

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