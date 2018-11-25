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Король Лев: у мережі порівняли анімацію фільмів 1994 та 2019 років

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Король Лев: порівняння анімації фільмів 1994 і 2019 років - фото 1
Король Лев: порівняння анімації фільмів 1994 і 2019 років

Фанати показали, як змінилась анімація культового фільму "Король Лев" за 25 років. Зацініть кадри зі старого кіно у порівнянні з трейлером майбутнього!

1994 рік став особливий через чимало подій, однією з яких став вихід стрічки "Король Лев" від студії Disney, яка змусила багатьох плакати. Через понад 20 років фільм вирішили перезняти і до Дня подяки у США кінокомпанія потішила фанатів першим трейлером свого рімейку. Оновлена версія відомої картини вийде у світ вже влітку 2019 року.

Дивіться трейлер "Король лев" повністю тут

Тому не дивно, що прихильники вирішили показати, як сильно змінились технології за цей час, та порівняли кадри з оригінальної та майбутньої стрічки. Зацініть!

1994

Король Лев: у мережі порівняли анімацію фільмів 1994 та 2019 років - фото 291016

2019

Король Лев: у мережі порівняли анімацію фільмів 1994 та 2019 років - фото 291018

1994

Король Лев: у мережі порівняли анімацію фільмів 1994 та 2019 років - фото 291007

2019

Король Лев: у мережі порівняли анімацію фільмів 1994 та 2019 років - фото 291011

1994

Король Лев: у мережі порівняли анімацію фільмів 1994 та 2019 років - фото 291009

2019

Король Лев: у мережі порівняли анімацію фільмів 1994 та 2019 років - фото 291012

1994

Король Лев: у мережі порівняли анімацію фільмів 1994 та 2019 років - фото 291010

2019

Король Лев: у мережі порівняли анімацію фільмів 1994 та 2019 років - фото 291008

1994

Король Лев: у мережі порівняли анімацію фільмів 1994 та 2019 років - фото 291015

2019

Король Лев: у мережі порівняли анімацію фільмів 1994 та 2019 років - фото 291013

1994

Король Лев: у мережі порівняли анімацію фільмів 1994 та 2019 років - фото 291014

2019

Король Лев: у мережі порівняли анімацію фільмів 1994 та 2019 років - фото 291017

Дивіться також порівняння у відео:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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