Король Лев: у мережі порівняли анімацію фільмів 1994 та 2019 років

Фанати показали, як змінилась анімація культового фільму "Король Лев" за 25 років. Зацініть кадри зі старого кіно у порівнянні з трейлером майбутнього!

1994 рік став особливий через чимало подій, однією з яких став вихід стрічки "Король Лев" від студії Disney, яка змусила багатьох плакати. Через понад 20 років фільм вирішили перезняти і до Дня подяки у США кінокомпанія потішила фанатів першим трейлером свого рімейку. Оновлена версія відомої картини вийде у світ вже влітку 2019 року.

Дивіться трейлер "Король лев" повністю тут

Тому не дивно, що прихильники вирішили показати, як сильно змінились технології за цей час, та порівняли кадри з оригінальної та майбутньої стрічки. Зацініть!

1994

2019

1994

2019

1994

2019

1994

2019

1994

2019

1994

2019

Дивіться також порівняння у відео:

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