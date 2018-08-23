Монахиня стала зіркою бейсбольного матчу: кумедне відео

Сестра Мері Джо Собік зробила перший кидок під час бейсбольного матчу в Чикаго.

На стадіоні в Чикаго відбулася гра між командами Chicago White Sox і Kansas City Royals.

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Для місцевих гравців цей матч був вирішальним, тому вони вирішили провести перед його початком невеличкий "обряд" на удачу.

Спортсмени запросили черницю з Маріанської католицької школи та попросили її зробити перший кидок. Сестра Мері не змогла їм відмовити та майстерно впоралася зі своїм завданням. Монахиня підкинула бейсбольний м'яч угору, відбила його рукою та кинула чиказькому пітчеру Лукасу Джіоліто.

Своїм влучним кидком черниця зірвала оплески всього стадіону та професійних гравців, а також суддів. Запис опублікували в мережі, де його вже переглянули кілька мільйонів разів.

Користувачі здивувалися здібностям черниці, котра так майстерно закрутила м'яч. Однак нічого дивного тут нема: в коледжі сестра Мері серйозно займалася софтболом.

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