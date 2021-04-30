Користувачів завела у безвихідь нова головоломка: на картинці потрібно знайти iPhone

Мережу підірвала нова головоломка. Юзерам потрібно відшукати захований мобільний телефон серед звичних офісних предметів на робочому місці. Але вдається це лише найуважнішим.

У Daily mail кажуть, що головоломку підготували до повернення офісних співробітників на роботу після затяжного карантину. Картинку створила британська компанія роздрібної торгівлі So Pure Air.

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За словами авторів, поточний рекорд становить нереальних 11 секунд. А за скільки ви зможете відшукати "загублений" мобільний телефон на зображенні?

Якщо раптом ви здалися, тоді дивіться правильну відповідь нижче:

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