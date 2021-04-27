Головоломка для уважних: знайдіть папугу без пари на яскравій картинці

Карикатурист з Угорщини Гергелі Дудас поставив юзерам непросте завдання. Вам потрібно знайти єдину птицю на цій яскравій головоломці, у якої немає пари.

На картинці зображені хвилясті папуги, що сидять на телефонних проводах. При цьому, кожен птах має різні комбінації кольорів на голові, тілі і крилах. У всіх, крім однієї, є відповідна пара за кольором, пише Daily mail.

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Всього на чотирьох телефонних проводах є 41 папуга, так що можна відшукати 20 пар. Деякі сидять, притулившись один до одного, в той час, як інші перебувають на протилежних кінцях картинки.

Якщо ви з усіх сил намагаєтеся знайти зайву птицю, але ніяк не виходить, то ось правильна відповідь:

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