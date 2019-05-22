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Користувачів обдурили: технічні характеристики OnePlus 7 Pro не відповідають дійсності

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OnePlus знову вляпався у скандал - фото 1
OnePlus знову вляпався у скандал

Представлений нещодавно OnePlus 7 Pro наробив чимало шуму і отримав масу хвалебних відгуків від видань і техноблогерів. Однак не всі поділяють позитивну думку про смартфон. Один з оглядачів при детальному вивченні пристрою виявив деякі невідповідності з заявленими виробником характеристиками.

OnePlus 7 Pro оснащений потрійною камерою з 48-мегапіксельним сенсором Sony IMX586, 16-мегапіксельним модулем з ширококутним об'єктивом з кутом огляду 117° і 8-мегапіксельним сенсором з можливістю зйомки з триразовим оптичним наближенням. Так сказано на офіційному сайті виробника.

Користувачів обдурили: технічні характеристики OnePlus 7 Pro не відповідають дійсності - фото 329512

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Український технолоблогер Антон Григор'єв придбав OnePlus 7 Pro на старті продажів і протягом декількох днів ретельно тестував новий флагман. Під час вивчення зроблених фотографій він зі своєю командою помітили щось дивне.

Згідно з EXIF-даними, знімок, зроблений у портретному режимі за допомогою нібито 8-мегапіксельного сенсора, має роздільну здатність 4160х3120 пікселів, що відповідає 13 Мп.

Користувачів обдурили: технічні характеристики OnePlus 7 Pro не відповідають дійсності - фото 329514

Крім того, додаток Device Info HW показав, що в OnePlus 7 Pro встановлений сенсор Samsung S5K3M5. Згідно з інформацією, яка є на сайті виробника, він на 13 Мп.

Користувачів обдурили: технічні характеристики OnePlus 7 Pro не відповідають дійсності - фото 329513

Також блогер зазначив, що при використанні портретного режиму смартфон не видає триразове наближення. Фокусна відстань у 74 мм також не дотягує до необхідного.

Поки рано робити якісь висновки, але нагадаємо, що у 2017 році в OnePlus 5 замість заявленого дворазового оптичного зуму в реальності виявився лише 1,33-кратний. Тоді компанія зізналася, що використовує цифрове наближення, щоб отримувати заповітні 2х.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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