На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Користувачів обдурили: технічні характеристики OnePlus 7 Pro не відповідають дійсності
-
- 12
Представлений нещодавно OnePlus 7 Pro наробив чимало шуму і отримав масу хвалебних відгуків від видань і техноблогерів. Однак не всі поділяють позитивну думку про смартфон. Один з оглядачів при детальному вивченні пристрою виявив деякі невідповідності з заявленими виробником характеристиками.
OnePlus 7 Pro оснащений потрійною камерою з 48-мегапіксельним сенсором Sony IMX586, 16-мегапіксельним модулем з ширококутним об'єктивом з кутом огляду 117° і 8-мегапіксельним сенсором з можливістю зйомки з триразовим оптичним наближенням. Так сказано на офіційному сайті виробника.
І ще: Google додасть у Android 11 функцію, яка сподобається усім користувачам
Український технолоблогер Антон Григор'єв придбав OnePlus 7 Pro на старті продажів і протягом декількох днів ретельно тестував новий флагман. Під час вивчення зроблених фотографій він зі своєю командою помітили щось дивне.
Згідно з EXIF-даними, знімок, зроблений у портретному режимі за допомогою нібито 8-мегапіксельного сенсора, має роздільну здатність 4160х3120 пікселів, що відповідає 13 Мп.
Крім того, додаток Device Info HW показав, що в OnePlus 7 Pro встановлений сенсор Samsung S5K3M5. Згідно з інформацією, яка є на сайті виробника, він на 13 Мп.
Також блогер зазначив, що при використанні портретного режиму смартфон не видає триразове наближення. Фокусна відстань у 74 мм також не дотягує до необхідного.
Поки рано робити якісь висновки, але нагадаємо, що у 2017 році в OnePlus 5 замість заявленого дворазового оптичного зуму в реальності виявився лише 1,33-кратний. Тоді компанія зізналася, що використовує цифрове наближення, щоб отримувати заповітні 2х.
Читайте також: Huawei розповіла про терміни випуску альтернативи Android
-
21:27Дизайн флагманського Redmi K20 розкритий реальними фотографіями
-
21:0023 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:41Соцмережі більше не потрібні: думка фахівця
-
20:30Олександр Данилюк – новий секретар РНБО: біографія та фото
-
20:22Вуса та борода захищають чоловіче здоров'я: нове дослідження вчених
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:515 звичок, які прискорюють процес старіння
-
19:23Користувачів обдурили: технічні характеристики OnePlus 7 Pro не відповідають дійсності
-
18:54Дієтологи розповіли, чому не варто пити надто багато кефіру
-
18:25Гороскоп на 23 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:06А все так добре починалось: Julik на евакуаторі поїхав до Львова
-
17:47В Іспанії переможниць чемпіонату по сквошу нагородили секс-іграшками
-
17:30ТОП 5 крутих лайфхаків з яйцями: відео, на якому ви залипнете
-
17:12У Бельгії заборонили виховувати дітей веганами
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:52Новий гібрид Ferrari зможе розганятися до "сотні" за дві секунди
-
16:23Названо найкращий туристичний напрямок Європи на літо 2019 року
-
15:58Зваблива модель Белла Хадід прикрасила популярний глянець
-
15:43Як правильно зберігати вино: терміни, які варто знати кожному
-
15:27Життя у Сеулі: вуличні фото, які приковують погляд
-
15:14Яким є термін експлуатації смартфонів і чому їх не потрібно часто міняти
-
14:525 причин, чому броколі обов'язково їсти
-
14:43Небезпечний тренд: чому не варто втирати в обличчя засоби для росту бороди
-
14:29Суворий Капітан Канада підкорив мережу: фотофакт
-
14:13Huawei розповіла про терміни випуску альтернативи Android
-
19:515 звичок, які прискорюють процес старіння
-
17:30ТОП 5 крутих лайфхаків з яйцями: відео, на якому ви залипнете
-
15:14Яким є термін експлуатації смартфонів і чому їх не потрібно часто міняти
-
13:12ТЕСТ: Як би ви склали ЗНО 2019 з української мови?
-
12:22ЗНО 2019 з математики: опубліковано всі правильні відповіді та розв'язки
-
10:15Книжковий арсенал 2019: програма фестивалю у Києві на всі дні
-
07:01Картинки з Днем ангела Миколи: листівки і відкритки з іменинами
- 21 травня
-
22:42Робіть це і ваш секс буде максимально регулярним
-
20:15Експерти назвали найпоширеніші звички, через які ламаються телефони
-
17:21Моделі 90-х: як змінилася ангел Victoria's Secret Карен Мюлдер (18+)
-
16:50Як українські футболісти розгрібали воду руками: епічне пенальті
-
13:03Коли будуть дострокові парламентські вибори 2019: оголошена дата
-
12:00Серіал Гра престолів: найкращі меми і приколи про фінальний 8 сезон
-
09:45Гра престолів 8: чи буде продовження улюбленого серіалу 2019
- 20 травня
-
22:54Корисні і для чоловіків: чому потрібно виконувати вправи Кегеля?
-
20:00Гра престолів 8: виконавець ролі нового короля прокоментував фінал серіалу
-
18:35Олена Зеленська завела офіційну сторінку в Instagram: що постить перша леді
-
15:50Гра престолів 8: всі відсилки 6 серії, які ви могли не помітити
-
14:15Шкільні питання: перевірте, що ви пам'ятаєте з музики
-
12:55Фінал Гри престолів 8: як актори прощаються зі своїми персонажами
-
10:36Володимир Зеленський склав присягу та офіційно став президентом України
-
08:09Гра престолів 8 сезон 6 серія: дивитись онлайн фінал, сюжет і спойлери
-
07:14Смартфони, які гріються більше за інших
- 19 травня
-
22:15Гра престолів 8 сезон: спойлери фінальної 6 серії злили в мережу
-
21:23Дарія з Холостяка 9: що треба знати про скандальну учасницю шоу