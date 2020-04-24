Користувачі виявили нову "смертельну" комбінацію для iPhone

У мобільній операційній системі Apple iOS виявлена ​​нова помилка, яка призводить до аварійного завершення роботи iPhone при обробці певного тексту. Не намагайтесь вводити цю комбінацію!

Збій у роботі iPhone викликають деякі символи з мови сіндхі, їх обробка смартфоном викликає зависання операційної системи. Ця проблема виникає на пристроях, що працюють під управлінням останньої на поточний момент версії операційної системи iOS 13.4.1.

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Повернути смартфон до нормального функціонування можна шляхом примусового перезавантаження. Як альтернативне рішення пропонується почекати близько хвилини для відновлення Springboard.

Схоже, що цей збій в основному впливає на те, як iOS обробляє повідомлення у додатках. Поки що, до виходу оновлення з усуненням цієї помилки, краще вимкнути повідомлення від додатків для обміну повідомленнями. Це дозволить вберегти свій пристрій від людей, які можуть "для приколу" відправляти нещасливий текст на пристрої інших користувачів.

The craziest iOS crash text bug pic.twitter.com/29LJPb67WP — EverythingApplePro (@EveryApplePro) April 23, 2020

Судячи з усього, чекати виправлення цієї помилки залишилося вже не довго. Apple знає про цю проблему і знайшла спосіб її усунення. У бета-версії iOS 13.4.5 збій вже не проявляється.

Нагадаємо, близько двох років тому помилка в ОС вже приводила до збоїв у роботі iPhone при отриманні специфічного символу.

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