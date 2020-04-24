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Користувачі виявили нову "смертельну" комбінацію для iPhone

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Ці символи змусять iPhone зависнути - фото 1
Ці символи змусять iPhone зависнути

У мобільній операційній системі Apple iOS виявлена ​​нова помилка, яка призводить до аварійного завершення роботи iPhone при обробці певного тексту. Не намагайтесь вводити цю комбінацію!

Збій у роботі iPhone викликають деякі символи з мови сіндхі, їх обробка смартфоном викликає зависання операційної системи. Ця проблема виникає на пристроях, що працюють під управлінням останньої на поточний момент версії операційної системи iOS 13.4.1.

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Повернути смартфон до нормального функціонування можна шляхом примусового перезавантаження. Як альтернативне рішення пропонується почекати близько хвилини для відновлення Springboard.

Схоже, що цей збій в основному впливає на те, як iOS обробляє повідомлення у додатках. Поки що, до виходу оновлення з усуненням цієї помилки, краще вимкнути повідомлення від додатків для обміну повідомленнями. Це дозволить вберегти свій пристрій від людей, які можуть "для приколу" відправляти нещасливий текст на пристрої інших користувачів.

Судячи з усього, чекати виправлення цієї помилки залишилося вже не довго. Apple знає про цю проблему і знайшла спосіб її усунення. У бета-версії iOS 13.4.5 збій вже не проявляється.

Нагадаємо, близько двох років тому помилка в ОС вже приводила до збоїв у роботі iPhone при отриманні специфічного символу.

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Джерело: The Verge
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