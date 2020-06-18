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Користувачі витратили в App Store рекордну суму

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App Store - фото 1
App Store / apple.com

Американська корпорація заявила Apple, що додатки в App Store заробили минулого року 519 мільярдів доларів.

З цієї суми 413 мільярдів доларів припадає на покупки товарів і послуг. Так, 268 мільярдів – це роздрібна торгівля (Target і Best Buy), додатки для подорожей (Expedia і United) – 57 мільярдів, 40 мільярдів доларів – сервіси таксі (Uber і Lyft) і 31 мільярд – доставка їжі (DoorDash і Grubhub).

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На другому місці опинилися цифрові товари та послуги. Торік користувачі витратили на придбання ігор, книг, фоторедакторів, музичний і відеострімінг 61 мільярд доларів.

На рекламі і продажу додаткового контенту всередині додатків вдалося заробити 45 мільярдів. З них 20 мільярдів доларів отримані від ігор. У Apple відзначили, що в App Store є близько двох мільйонів додатків. А щотижня магазин відвідують пів мільярда людей.

Користувачі витратили в App Store рекордну суму - фото 410928

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Джерело: apple.com
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