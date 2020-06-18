На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Користувачі витратили в App Store рекордну суму
-
- 21
Американська корпорація заявила Apple, що додатки в App Store заробили минулого року 519 мільярдів доларів.
З цієї суми 413 мільярдів доларів припадає на покупки товарів і послуг. Так, 268 мільярдів – це роздрібна торгівля (Target і Best Buy), додатки для подорожей (Expedia і United) – 57 мільярдів, 40 мільярдів доларів – сервіси таксі (Uber і Lyft) і 31 мільярд – доставка їжі (DoorDash і Grubhub).
І ще: ТОП 5 смартфонів Samsung, які можна вигідно купити у 2020 році
На другому місці опинилися цифрові товари та послуги. Торік користувачі витратили на придбання ігор, книг, фоторедакторів, музичний і відеострімінг 61 мільярд доларів.
На рекламі і продажу додаткового контенту всередині додатків вдалося заробити 45 мільярдів. З них 20 мільярдів доларів отримані від ігор. У Apple відзначили, що в App Store є близько двох мільйонів додатків. А щотижня магазин відвідують пів мільярда людей.
Це цікаво: Репер Akon будує власне місто зі своєю валютою
-
19:42Жінка заробила 400 тисяч доларів на авіаквитках: як їй це вдалося?
-
19:30Як сплатити штраф за порушення ПДР, зафіксоване камерами: інструкція
-
19:20Фотограф показав світ в інфрачервоній зйомці
-
19:12Учені оцінили ризик поширення COVID-19 вдома та серед членів сім'ї
-
18:53Названі головні правила здорового сніданку
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:42Ведучий Top Gear розбив колекційний Lamborghini
-
18:24Слава з НеАнгелів у яскравому бікіні відкрила купальний сезон
-
18:14Крістен Стюарт зіграє принцесу Діану в драматичному фільмі
-
18:00Гороскоп на 19 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Користувачі витратили в App Store рекордну суму
-
17:42Assassin’s Creed Origins тимчасово роздають безкоштовно: як отримати
-
17:30Без вогню: 15 найгірших кінопар, у почуття яких ми так і не повірили
-
17:25Топ-3 "вбивць" продуктивності на роботі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:12Лист Ван Гога, присвячений борделям, продали за понад 200 тисяч доларів
-
16:52Sonya Kay похвалилася фігурою в бікіні
-
16:43Науковці показали, як виглядатимуть фанати Netflix через 20 років: моторошне видовище
-
16:22Спосіб позбутися неприємного запаху з рота вранці
-
16:13З'явився сайт з усіма правилами для мандрівників по ЄС
-
15:53Представлено оновлений Mercedes-AMG E 63: чим здивували німці
-
15:44Дівчина показала волоссям, як спекотно на Соломонових островах (епічне відео)
-
15:25Лисячі очі: новий тренд захопив жінок
-
15:13Ідеальні поєднання продуктів для сніданку, які прискорять метаболізм
-
14:51Люди цих знаків Зодіаку приховують своє справжнє єство
-
19:30Як сплатити штраф за порушення ПДР, зафіксоване камерами: інструкція
-
17:30Без вогню: 15 найгірших кінопар, у почуття яких ми так і не повірили
-
14:00Чи варто панікувати? 5 нових книг про те, як не потонути в морі фейків
-
12:29Вакарчук залишається депутатом: Рада не дозволила йому скласти мандат
-
09:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 18 червня
-
07:15Погода в Україні 18 червня: точний прогноз по містах
- 17 червня
-
21:50Вібратори – медичний засіб та інші цікаві факти про секс, які вас приголомшать (18+)
-
20:11Тест Маєрс-Бріггс: відповідайте на ці 4 питання і дізнайтесь свій тип особистості
-
18:1115 серіальних героїв, які спочатку дуже бісили, але потім стали улюбленими
-
16:00Як їздити в дощ: поради для безпечного водіння, які виручать вас на дорозі
-
14:14ТОП 5 смартфонів Samsung, які можна вигідно купити у 2020 році
-
11:46МакВелетень і Вільна бульба: смішні меми на підтримку мовної політики McDonald's
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 17 червня
-
07:17Погода в Україні 17 червня: у яких областях пройдуть дощі з грозами
- 16 червня
-
21:45ТОП 5 секс-поз, які зовсім не подобаються чоловікам
-
19:30ТОП 10 фото зірок, які показують, наскільки шаленою була мода 2000-х
-
17:21Як змінилася брюнетка з найкрасивішими у світі очима Адріана Ліма: фото 18+
-
15:00ТЕСТ: Вгадайте казку за дорослим сюжетом!
-
12:44Переклад меню McDonald's для тих, хто не розуміє української чи англійської
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 16 червня
-
07:16Погода в Україні 16 червня: послаблення спеки та грози
- 15 червня
-
20:16Що корисніше: вишня чи черешня
-
18:1010 культових цитат Моніки Геллер з серіалу ДРУЗІ, які стали мемами
-
16:18Великий переїзд: на Радіо МАКСИМУМ стартувало нове ранкове шоу
-
13:24Користувачі мережі показують свою найстарішу техніку, яка досі працює: 15 фото