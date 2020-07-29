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Користувачі OnePlus нарешті отримають довгоочікувану функцію, яка вже є у конкурентів

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Смартфони OnePlus нарешті отримають функцію Always On Display - фото 1
Смартфони OnePlus нарешті отримають функцію Always On Display

Перший смартфон OnePlus з AMOLED-дисплеєм був представлений ще у 2016 році, але досі актуальні пристрої бренду не отримали підтримку енергозберігаючого режиму Always on Display з коробки. Незабаром ситуація повинна змінитися.

На відповідний апдейт прошивки гаджетів компанії натякнув її генеральний директор Піт Лау.

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Про прийдешню появу корисної опції в фірмових смартфонах повідомив у своєму Twitter-блозі глава компанії, зробивши це за допомогою зображення циферблата з підписом "увагу на 11 [годину]". Судячи з публікації, режим Always on Display з'явиться в прошивці Oxygen OS незабаром після релізу Android 11 – тобто вже в поточному році. З його допомогою власники смартфонів бренду з AMOLED-дисплеями зможуть налаштувати постійне виведення повідомлень або часу на екран у режимі 24/7. При цьому демонстрація додаткової інформації практично не вплине на витрату заряду акумулятора.

Крім того, згідно з черговим інсайдерським витоком, OnePlus планує інтегрувати ще кілька нових функцій у свою програмну оболонку. З чуток, у релізну версію прошивки увійдуть такі нововведення, як можливість блокування альбомів з доступом за відбитком пальця, звукове повідомлення після закінчення процедури зарядки смартфона, нові налаштування режиму Zen і підтримка угруповання ярликів по теках у меню встановлених додатків.

Поява перших версій Oxygen OS 11 для флагманських моделей смартфонів компанії очікується до кінця 2020 року.

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Джерело: Gizmochina
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