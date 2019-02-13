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Користувачі назвали найкращі в історії iPhone

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Найкращий iPhone - фото 1
Найкращий iPhone / blogos

На популярному ресурсі Reddit пройшло голосування за найкращий iPhone з коли-небудь випущених. Користувачі ділилися своїми коментарями щодо найвдаліших моделей в історії.

Один з користувачів ресурсу опублікував порівняльну картинку з усіма моделями популярного смартфона і запропонував вибрати найкращий iPhone. За кілька днів пост отримав майже 10 тисяч лайків і набрав понад 400 коментарів. У підсумку найбільше голосів і позитивних відгуків отримали iPhone 5, 5S і SE, виконані у схожому дизайні.

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Усі моделі iPhone - фото 307416
Усі моделі iPhone

І, мабуть, в Apple це розуміють. Недарма дизайн нових моделей iPad Pro 2018 виконаний саме в стилі цих "класичних" смартфонів. Крім iPhone SE користувачі також відзначили iPhone 7, а також умовно бюджетний iPhone XR. А ось "революційний" iPhone X не згадав практично ніхто.

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Джерело: reddit
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