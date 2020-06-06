Користувачі мережі виявити секретну сторінку Бена Аффлека в інстаграмі

Журналістка з Нью-Йорка Келсі Уікман поділилася у твіттері рідкісною знахідкою – закритим профілем в інстаграмі, який, цілком можливо, належить акторові і режисерові Бену Аффлеку.

В описі профілю вказано ім'я Бен, а на аватарі – фото чоловіка зі щетиною, якого цілує дівчина (і він дуже схожий на Аффлека). У біо Бен характеризує себе як "просто батька, який іноді робить фільми". Наразі у закритого профілю всього три підписники, 35 постів, а сам він підписаний на 14 осіб.

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Можна подумати, що це всього лише збіг, однак користувачі соцмереж з'ясували, що двоє з трьох підписників профілю – це дівчина Аффлека Ана де Армас і колишня дружина Дженніфер Гарнер. Збіг?

Ось так виглядає публічний офіційний інстаграм Аффлека з 4 мільйонами підписників:

Шанувальники актора тепер впевнені, що актор, який зіграв колись Бетмена, таким чином вирішив знайти маленьку гавань спокою у соцмережах, а закритий профіль дійсно належить Аффлеку.

На те, що таємний акаунт не є фейком, також може вказувати його кумедна назва "Полювання за позитивним настроєм" (Positive attitude hunting). Тут фанати не могли не згадати оскароносний фільм за участю Аффлека "Розумник Вілл Гантінґ" (Good Will Hunting), оскільки прізвище головного героя цього фільму пишеться так само, як і слово "полювання" англійською.

"Я так закричала, побачивши це, а тепер, коли виявила відсилання до фільму, кричу ще більше", – коментує @madisonrumowicz.

i found ben affleck's finsta pic.twitter.com/eYwXQ0AymD — kelsey weekman (@kelsaywhat) June 4, 2020

Багато інтернет-користувачів відзначили, що виявлення таємного інстаграму Аффлека добряче підняло їм настрій.

"Нарешті 2020 й приніс мені щось, з чим я можу впоратися", – прокоментувала @hunteryharris.

finally 2020 gives me something i can work with https://t.co/UF44WPBGE6 — positive attitude hunter™️ (@hunteryharris) June 4, 2020

"Якщо комусь потрібно терміново посміятися / відволіктися: ось в інстаграмі знайшли секретну сторінку Бена Аффлека", – пише @datrocketboi.

If anyone needs a laugh/escape today: someone found Ben Affleck’s finsta https://t.co/WRxRFuYgOO — Marissa (@datrocketboi) June 4, 2020

Зауважимо, що аватарка з профілю зникла. Збіг? Не думаємо ;)

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