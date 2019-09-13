Користувачі мережі висміяли "зелену" річку в Цюриху: кумедні меми

Активісти організації Extinction Rebellion, яка займається захистом навколишнього середовища, пофарбували річку в Цюриху в зелений колір. Таким чином вони намагалися громадськості привернути увагу до екологічних проблем. Але привернули увагу і юзерів, які почали створювати на цю тему кумедні меми.

Учасники перформансу пофарбували річку Ліммат в отруйно-зелений колір. Для цього вони використовували флуоресцентний барвник. До слова, захисники природи впевнені, що ця речовина абсолютно безпечна для водойми. У фіналі акції люди в футболках стрибнули у воду і нерухомо попливли за течією, імітуючи мертві тіла.

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Limmat River in Zurich, Switzerland, dyed green by activists of @ExtinctionR. They want to raise awareness about the climate crisis. pic.twitter.com/KzoeUosbP3 — Fabian Eberhard (@FabianEberhard) September 10, 2019

Кадри з цієї акції незабаром потрапили на платформу Reddit, де "зелену річку" користувачі мережі використовували як гігантський хромакей. Так з'явився десятки варіантів того, що могло б перебувати в Цюріху замість річки.

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