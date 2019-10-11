Джаред Лето засмутився через Джокера Хоакіна Фенікса

Актор Джаред Лето досі ніяк не прокоментував фільм Тодда Філліпса. Однак, з'явилися деякі джерела його реакції від The Hollywood Reporter.

"Джокер" Тодда Філліпса зібрав рекордну касу першого уїк-енду жовтня і отримав купу позитивних відгуків. Свою думку про фільм не сказав тільки лінивий: Джаред Лето. Актор, який зіграв клоуна-лиходія в Загоні самогубців, вперто мовчить, і його можна зрозуміти.

І ще: Новий фільм Джокер вплинув на статистику Pornhub

Можливо все тому, що Лето жорстоко розкритикували за Джокера, визнавши його інтерпретацію героя занадто поверховою. Актор не з'явиться в Хижих пташках, де виконує соло Марго Роббі в образі Харлі Квінн, не заявлений він і у великому списку зірок, які зіграють в Загоні самогубців 2 Джеймса Ганна. Про реакцію Лето на новий сольний фільм про суперлиходія з Хоакіном Феніксом дізнався The Hollywood Reporter. "Джаред Лето засмутився і опинився за бортом, дізнавшись, що Джокеру дали зелене світло", – пише видання.

За даними THR, біля витоків проєкту стояв сам Мартін Скорсезе, який нещодавно розкритикував супергеройський фільми, заявивши, що "це взагалі не кіно".

Читайте також: Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років