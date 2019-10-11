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Джаред Лето засмутився через Джокера Хоакіна Фенікса
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Актор Джаред Лето досі ніяк не прокоментував фільм Тодда Філліпса. Однак, з'явилися деякі джерела його реакції від The Hollywood Reporter.
"Джокер" Тодда Філліпса зібрав рекордну касу першого уїк-енду жовтня і отримав купу позитивних відгуків. Свою думку про фільм не сказав тільки лінивий: Джаред Лето. Актор, який зіграв клоуна-лиходія в Загоні самогубців, вперто мовчить, і його можна зрозуміти.
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Можливо все тому, що Лето жорстоко розкритикували за Джокера, визнавши його інтерпретацію героя занадто поверховою. Актор не з'явиться в Хижих пташках, де виконує соло Марго Роббі в образі Харлі Квінн, не заявлений він і у великому списку зірок, які зіграють в Загоні самогубців 2 Джеймса Ганна. Про реакцію Лето на новий сольний фільм про суперлиходія з Хоакіном Феніксом дізнався The Hollywood Reporter. "Джаред Лето засмутився і опинився за бортом, дізнавшись, що Джокеру дали зелене світло", – пише видання.
За даними THR, біля витоків проєкту стояв сам Мартін Скорсезе, який нещодавно розкритикував супергеройський фільми, заявивши, що "це взагалі не кіно".
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