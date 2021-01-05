Користувачі мережі не рекомендують оновлювати Xiaomi Mi A3 до Android 11: у чому причина

Власники Xiaomi Mi A3 уже неодноразово стикалися з проблемами при оновленні прошивки свого гаджета до Android 10, і компанія навіть застерігала покупців від апдейту доти, поки пов'язані з ним баги не будуть виправлені. З Android 11 знову не все так гладко.

Багатостраждальний Xiaomi Mi A3 отримав новітню версію мобільної операційної системи, Android 11, але цього разу знову не минулося без проблем. Про них розповідають власники смартфонів, які вже встигли оновити свої гаджети.

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Згідно з рядом скарг, опублікованих "постраждалими" у твіттері, після установки офіційної збірки Android 11 смартфони перестали вмикатися. По завершенні процедури поновлення вони просто зависали, відображаючи лише логотип Android One на дисплеї.

@XiaomiIndia Today, you guys released Android 11 for Xiaomi Mi A3. It bricked my device and now it's not booting

up again! — (@issaghxstly) December 31, 2020

Примітно, що перші такі повідомлення з'явилися ще ввечері 31 грудня, але реакція вендора з'явилася лише через кілька днів. У своєму зверненні до користувачів Xiaomi повідомила, що шкодує про події та працює над усуненням причини програмної "поломки" фірмових пристроїв.

"Нам стало відомо, що деякі користувачі Mi A3 стикаються з проблемами з недавнім оновленням до Android 11. Хоча його розгортання вже зупинили, наша команда працює над вирішенням проблеми найближчим часом. Якість обслуговування клієнтів – наш пріоритет, і ми шкодуємо про заподіяні незручності. Ми будемо тримати всіх користувачів у курсі наступних кроків", – заявили представники Xiaomi.

Дата випуску виправленої прошивки компанією поки не оголошена.

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