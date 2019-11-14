Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
СидорЕнки-СидОренки День студента Перші ластівки

Чоловік зайнявся спортом на борту літака: курйозне відео

  • 8
Чоловік зайнявся спортом на борту літака: курйозне відео - фото 1

Чоловік на борту літаку під час польоту провів тренування з тренажером. Пасажир виконував вправи в проході літака за допомогою грудного еспандера. Конфуз зняли на відео інші пасажиру лайнера.

На відео, опублікованому в Instagram, видно, як чоловік у синій майці і чорних штанах займається в проході літака. Пасажир розмістився між рядами крісел і робить вправи за допомогою грудного еспандера. Він по черзі підіймає руки.

І ще: Посадку літака на обледенілу смугу зняли на відео: не для слабкодухих

Користувачі мережі прокоментували курйозний інцидент. Одні відзначили, що в наш час літак – це універсальне місце і може служити і манікюрним салоном, і тренажерним залом. Інші припустили, що чоловікові необхідний "персональний тренер".

Крім цього, користувачі відзначили, що під час тривалих перельотів також виконують вправи через болі в м'язах. На якому саме рейсі було знято відео не повідомляється.

Читайте також Стюардеси розповіли про найдивніших пасажирів: що з ними не так

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі навушники, які можна купити замість Apple AirPods Pro
  • 12 листопада, 12:15
  • 748
ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш правила дорожнього руху
  • 12 листопада, 14:00
  • 5245
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1881110
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл