Чоловік зайнявся спортом на борту літака: курйозне відео

Чоловік на борту літаку під час польоту провів тренування з тренажером. Пасажир виконував вправи в проході літака за допомогою грудного еспандера. Конфуз зняли на відео інші пасажиру лайнера.

На відео, опублікованому в Instagram, видно, як чоловік у синій майці і чорних штанах займається в проході літака. Пасажир розмістився між рядами крісел і робить вправи за допомогою грудного еспандера. Він по черзі підіймає руки.

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Користувачі мережі прокоментували курйозний інцидент. Одні відзначили, що в наш час літак – це універсальне місце і може служити і манікюрним салоном, і тренажерним залом. Інші припустили, що чоловікові необхідний "персональний тренер".

Крім цього, користувачі відзначили, що під час тривалих перельотів також виконують вправи через болі в м'язах. На якому саме рейсі було знято відео не повідомляється.

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