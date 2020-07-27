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Apple випустила партію безкоштовних iPhone для хакерів

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Хакери отримають iPhone безкоштовно - фото 1
Хакери отримають iPhone безкоштовно / developer.apple

Техногігант Apple випустила партію безкоштовних iPhone для пошуку вразливостей. Для отримання гаджета необхідно подати заявку. До конкурсу також допускаються колишні співробітники компанії.

Гаджети з партії Security Research Device призначені для фахівців з пошуку вразливостей. iPhone для хакерів отримав полегшений доступ до системних файлів, щоб оптимізувати пошук недоліків. За участю в програмі по тестуванню кібербезпеки смартфон буде виданий безкоштовно.

І ще: Залишіть у минулому: чому у 2020 році не варто купувати iPhone 7 і Ко

Apple випустила партію безкоштовних iPhone для хакерів - фото 417659

Apple заплатить до мільйона доларів тим, хто виявить баги в прошивці і повідомить про них.

Взяти участь у програмі Apple Security Bounty можуть всі охочі. Фахівцям необхідно подати заявку, які будуть розглянуті і для участі в програмі у 2021 році. Колишні співробітники Apple також допускаються до участі, але вони повинні не працювати в компанії понад рік.

Для участі в програмі претенденти повинні мати облікові записи в програмі Apple Developer і успішний досвід пошуку багів. Також кандидат повинен проживати в країні, на яку не поширюються санкції США і бути повнолітнім.

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Джерело: developer.apple
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