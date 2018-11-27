Користувачі iPhone подали до суду на Apple

Група користувачів iPhone звернулася з позовом до Верховного суду США з приводу високих цін і монополії App Store.

Рішення проти Apple майже напевно стане ударом по бізнесу. За оцінками аналітиків, в першій половині 2018 року в App Store по всьому світу було продано додатків на суму понад $22 мільярдів. Крім того, компанія стягує з розробників 30-процентну комісію за свої продукти.

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Позивачі стверджують, що магазин додатків Apple App Store отримав несправедливу монополію, яка підвищує ціну додатків для iPhone. Оскільки iOS-пристрої можуть запускати тільки ті програми, які були придбані в App Store, це штучно підвищує вартість платних додатків.

Apple у свою чергу вказала в заяві, що "пропонує своїм клієнтам надійну вітрину", тим самим сприяючи поширенню додатків. У той же час, судді не впевнені у правильності такого підходу. Розгляд справи має пройти до кінця наступного року. Якщо суд задовольнить позов, компанію можуть не тільки зобов'язати виплатити штраф, а й відкрити платформу для сторонніх магазинів.

Користувачі iPhone подали до суду на Apple

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