Apple знижує ціни на iPhone XR

Корпорація Apple вирішила з наступного тижня знизити ціни на iPhone XR в Японії.

Компанія запропонує операторам стільникового зв'язку пільгові умови для збільшення продажів пристроїв, які є менш популярними у цій країні, ніж iPhone 8. Наскільки буде знижена ціна, видання не уточнює.

І ще: Apple скоротить виробництво всіх iPhone 2018 року

Крім того, за даними джерела, Apple планує відновити в деяких регіонах продаж iPhone Х. Таке рішення прийнято через низьку популярність iPhone XS і iPhone XS Max і через контракт, в рамках якого Apple повинна викупити у постачальника екранів OLED – Samsung Display Co. – певна кількість дисплеїв. Через слабкий попит на нові моделі Apple не змогла викупити необхідний мінімум.

iPhone XR стане дешевшим

На початку листопада японська газета Nikkei повідомила, що виробництво iPhone XR буде скорочено через низький попит. Натомість, за даними джерел видання, компанія збільшила випуск iPhone 8 і iPhone 8 Plus.

Пізніше WSJ повідомила, що Apple скоротила виробництво трьох нових моделей. За даними видання, корпорації стало складніше розраховувати, скільки компонентів і готових виробів буде потрібно, щоб задовольнити попит споживачів по всьому світу.

Читайте також: Глава Apple заявив, що став рідше користуватися своїм iPhone