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Користувачі iOS нарешті отримають довгоочікувану функцію YouTube

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iOS 14 принесе круту фішку YouTube на iPhone та iPad - фото 1
iOS 14 принесе круту фішку YouTube на iPhone та iPad

Нерідко один і той же додаток може помітно відрізнятися на різних платформах у плані дизайну та функціональності. Протягом тривалого часу власники iPhone і iPad не мали доступу до функції YouTube, якою вже давно користувалися власники Android-пристроїв. Але скоро усе зміниться.

Одним з нововведень iOS 14 стане режим "картинка в картинці", що дозволяє переглядати відео у невеликому плаваючому вікні поверх інших додатків.

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З моменту анонсу цієї функції багато користувачів ставили логічне питання: як вона буде реалізована у додатку YouTube? Зазначимо, що на Android вона доступна уже давно, але тільки при оформленні платної підписки YouTube Premium, яка вимикає також рекламу в роликах і надає доступ до YouTube Music.

Згідно з повідомленнями користувачів у соціальних мережах, Google почала додавати "картинку в картинці" в YouTube для iOS і iPadOS. Зараз вона доступна лише невеликій кількості людей і працює лише з онлайн-трансляціями, але це можна списати на тестування нової функції.

Користувачі iOS нарешті отримають довгоочікувану функцію YouTube - фото 422570

В iOS 14 з'явиться режим "картинка в картинці"

За попередньою інформацією, "картинка в картинці" в YouTube на iOS, як і на Android, буде доступна тільки користувачам, які оформили платну підписку. Але це вже гігантський крок уперед. Ми ж звикли, що круті фішки спочатку з'являються на iOS, а потім уже їх переносять на Android.

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Джерело: Tech Radar
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