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Google Chrome отримав функцію, на яку всі довго чекали
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Зовсім нещодавно веб-браузеру Google Chrome виповнилося 10 років з моменту його першого релізу. За цей часовий проміжок американські розробники зуміли дуже сильно покращити своє творіння, однак вони продовжують робити його кращим і зараз.
На днях вони випустили нову версію браузера, в якій з'явилася нова корисна функція.
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Сучасні браузери зроблені так, щоб при їх використанні все було максимально просто та зрозуміло. Тисячі розробників по усьому світу роблять все задля того, щоб їхнє програмне забезпечення було кращим, ніж у конкурентів, і компанія Google не виняток. Нова бета-версія фірмового браузера для смартфонів на базі операційних систем iOS та Android отримала довгоочікувану можливість.
Закривати відразу всі вкладки в Chrome для мобільних пристроїв можливо вже дуже давно, але для цього потрібно було виконувати одразу кілька дій, у результаті чого більшість користувачів просто не знали про таку можливість. Саме тому розробники вирішили змінити інтерфейс меню роботи з вкладками таким чином, щоб у його лівому нижньому кутку була спеціальна кнопка, яка дозволяє закрити усі вкладки.
При цьому, щоб уникнути випадкового закриття всіх відкритих вкладок, відразу після натискання на неї з'являється попередження, з яким потрібно погодитися, або ж відхилити його. Тільки після цього всі відкриті веб-сайти в Google Chrome закриються. Таким чином, розробники максимально спростили процес закриття відразу усіх вкладок, про що багато користувачів мріяли протягом років.
Очікується, що фінальна версія цього ПЗ з такою можливістю побачить світ для мобільних пристроїв на базі iOS та Android вже в січні наступного року, а завантажити її, звичайно ж, можна буде з фірмових магазинів додатків App Store та Google Play відповідно.
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