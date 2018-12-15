Google Chrome отримав функцію, на яку всі довго чекали

Зовсім нещодавно веб-браузеру Google Chrome виповнилося 10 років з моменту його першого релізу. За цей часовий проміжок американські розробники зуміли дуже сильно покращити своє творіння, однак вони продовжують робити його кращим і зараз.

На днях вони випустили нову версію браузера, в якій з'явилася нова корисна функція.

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Сучасні браузери зроблені так, щоб при їх використанні все було максимально просто та зрозуміло. Тисячі розробників по усьому світу роблять все задля того, щоб їхнє програмне забезпечення було кращим, ніж у конкурентів, і компанія Google не виняток. Нова бета-версія фірмового браузера для смартфонів на базі операційних систем iOS та Android отримала довгоочікувану можливість.

Закривати відразу всі вкладки в Chrome для мобільних пристроїв можливо вже дуже давно, але для цього потрібно було виконувати одразу кілька дій, у результаті чого більшість користувачів просто не знали про таку можливість. Саме тому розробники вирішили змінити інтерфейс меню роботи з вкладками таким чином, щоб у його лівому нижньому кутку була спеціальна кнопка, яка дозволяє закрити усі вкладки.

Можна буде закрити всі вкладки відразу

При цьому, щоб уникнути випадкового закриття всіх відкритих вкладок, відразу після натискання на неї з'являється попередження, з яким потрібно погодитися, або ж відхилити його. Тільки після цього всі відкриті веб-сайти в Google Chrome закриються. Таким чином, розробники максимально спростили процес закриття відразу усіх вкладок, про що багато користувачів мріяли протягом років.

Очікується, що фінальна версія цього ПЗ з такою можливістю побачить світ для мобільних пристроїв на базі iOS та Android вже в січні наступного року, а завантажити її, звичайно ж, можна буде з фірмових магазинів додатків App Store та Google Play відповідно.

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