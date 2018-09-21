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Huawei креативно потролила Apple в черзі за новими iPhone

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Біля сінгапурського Apple Store були безкоштовно роздані павербенки - фото 1
Біля сінгапурського Apple Store були безкоштовно роздані павербенки / cnet

Компанія Huawei вкотре дозволила собі тролінг на адресу свого конкурента Apple.

Представники китайського виробника Huawei роздали безкоштовно павербенки людям в чергах за новими iPhone XS.

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Так, напередодні вночі біля сінгапурського Apple Store були безкоштовно роздані корисні аксесуари. Представники компанії підходили до людей у черзі і вручали їм павербенки. На подарунку був напис: "Це павербенк. Візьміть, він вам потрібен. Надано Huawei".

Цим кроком компанія натякнула на нетривалість автономної роботи мобільних гаджетів Apple. Роздані були акумулятори SuperCharge ємністю 10 000 мАг.

Компанія Huawei вкотре дозволила собі тролінг на адресу свого конкурента Apple - фото 277529
Компанія Huawei вкотре дозволила собі тролінг на адресу свого конкурента Apple

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Джерело: cnet
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